Salernitana-Torino, biglietti settore ospiti: via alla vendita, le info

Al via quest'oggi la vendita dei tagliandi per il settore ospiti per il match di Salerno in programma sabato 2 aprile alle 20.45

Redazione Toro News

Attraverso i suoi canali ufficiali il Torino FC ha annunciato che da oggi lunedì 28 marzo è possibile acquistare i biglietti per la partita con la Salernitana allo stadio Arechi in programma sabato 2 aprile alle 20.45. I tagliandi, riservati esclusivamente ai residenti a Salerno e provincia ed ai possessori della Fidelity Card, costeranno 28 euro in totale e sarà possibile acquistarli su VivaTicket fino alle 19.00 di venerdì 1 aprile.

DI SEGUITO IL COMUNICATO DEL TORINO FC:

"Si comunica che sono in vendita, presso i punti vendita VivaTicket al costo di € 26 + € 2,00, i biglietti del Settore Ospiti (Curva Nord) per la partita Salernitana-Torino, in calendario sabato 2 aprile alle ore 20.45.

Si informa che la vendita è inibita ai residenti a Salerno e Provincia fatta eccezione per i possessori di Fidelity Card del Torino. I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati entro e non oltre le ore 19:00 di venerdì 1 aprile."