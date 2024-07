Sanabria, estate aperta a più scenari: a Pinzolo non si è preso il Toro di Vanoli

Poco brillante in amichevole contro la Cremonese, il rischio di non essere più titolare in attacco, il mercato sullo sfondo. Le prospettive sono molto aperte (e non tutte limpidissime) per Antonio Sanabria. Con la Cremonese è stato richiamato più volte da mister Paolo Vanoli. Non è rimasto soddisfatto il tecnico della posizione assunta dal sudamericano in campo: troppo spesso si è trovato lontano da Duvan Zapata e i due non hanno coperto nel migliore dei modi il campo. Se Zapata il graffio l'ha lasciato segnando l'1 a 1, invece Sanabria è stato abbastanza impalpabile per sessanta minuti.