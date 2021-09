Sassuolo-Torino, i precedenti: in Emilia è quasi sempre X. Ma quell’unico ko…

La sfida con i neroverdi ha spesso portato ad un pareggio, ma il Mapei ha dato anche il via al peggiore trend granata degli ultimi anni

Luca Bonello

La vittoria con la Salernitana è stata ormai consegnata agli archivi e per il Torino di Ivan Juric è tempo di pensare alla prossima partita, quella di domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il Sassuolo (calcio d'inizio ore 20:45). Sarà il confronto numero 25 tra neroverdi e granata, il tredicesimo in terra emiliana, dove il bilancio è positivo per il Toro, che nei precedenti 12 incontri ha conquistato i 3 punti in 4 occasioni, pareggiato in 7 e perso una sola volta. Tuttavia, limitandosi a guardare ai precedenti in Serie A tra Sassuolo e Torino in terra emiliana, si nota che il pareggio è quasi una costante: su otto precedenti, sei sono terminati con un X, poi una vittoria per parte. Un dato che fa del Torino la squadra contro cui il Sassuolo ha pareggiato più volte in casa nel massimo campionato.

ULTIMO INCONTRO - L'ultimo Sassuolo-Torino risale al 23/10/2020, quinta giornata del campionato di Serie A 20/21, quando i granata allenati da Marco Giampaolo si presentano a Reggio Emilia vogliosi di conquistare un risultato positivo, dopo un inizio di stagione segnato dal rinvio della partita con il Genoa e da 3 sconfitte maturate nelle uniche 3 gare disputate. Quel giorno, la sfida con i neroverdi inizia nel migliore dei modi, con il gol al 33' di Linetty che permette al Toro di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nel secondo tempo poi, i granata sono bravi a reagire dopo aver subito il pareggio di Djuricic al 70'. Infatti, Belotti prima e Lukic poi, portano il risultato sull'1-3 a 10 minuti dalla fine della gara. In quel momento il Torino intravede la prima vittoria stagionale ma Chiriches e Caputo in 2 minuti fanno svanire il sogno granata, recuperando il vantaggio e fissando il risultato finale sul 3-3. E' la quarta mancata vittoria nelle prime 4 partite giocate per i granata di Giampaolo, ma è soprattutto la partita che dà il via al problema rimonte del Torino, una squadra che da quella partita in poi, sotto la gestione dell'allenatore ex-Milan, perderà un'infinità di punti da situazione di vantaggio.

ULTIMO SUCCESSO - L'ultima vittoria del Torino in Emilia risale al 19/01/2014, ventesima giornata del campionato di Serie A 13/14. Alla prima stagione del Sassuolo nella massima serie italiana, il Torino di Gian Piero Ventura, grazie ai gol di Immobile e Brighi, espugna il Mapei Stadium, conquistando 3 punti fondamentali al fine di continuare la cavalcata che si concluderà a fine anno con la conquista del settimo posto, che, grazie alla squalifica del Parma dalle competizione europee, significherà preliminari di Europa League. Da quel giorno, Sassuolo e Torino si sono affrontati al Mapei altre 7 volte e la sfida si è sempre conclusa con un pareggio, eccetto nella stagione 19/20, quando, il 18 gennaio del 2020, il Toro cadde sotto i colpi di Boga e Berardi, i quali replicarono al vantaggio iniziale causato da un autogol di Locatelli. Quest'unica sconfitta in terra emiliana con il Sassuolo ha però un significato molto forte per il Torino, in quanto fu l'ultima gara prima del famoso Torino-Atalanta 0-7, la partita che probabilmente segna ancora oggi l'inizio della crisi d'identità da cui i granata cercano disperatamente di uscire.