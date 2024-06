Euro 2024, Sazonov in veste di ultras per Turchia-Georgia

Saba Sazonov diventa un protagonista inatteso agli Europei. Il difensore centrale granata si è recato in Germania per seguire la Georgia nella rassegna internazionale e non ha fatto mancare il proprio supporto ai connazionali nella gara d'esordio contr la Turchia. Sazonov, non in rosa, si è reinventato sugli spalti, non come compagno di nazionale e nemmeno come semplice tifoso, ma come ultras. Il difensore granata è stato immortalato al Signal Iduna Park di Dortmund in curva, spalle al campo a dirigere il tifo e far partire applausi e cori. E a sua volta ha raccolto gli applausi dei propri tifosi per essere andato a supportare la Georgia insieme a loro sugli spalti.