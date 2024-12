Serie A, la classifica: il Bologna allunga a più 9 dai granata undicesimi

Come cambia la classifica di Serie A dopo la sfida tra Torino e Bologna valida per la diciassettesima giornata

I granata escono sconfitti dall'Olimpico Grande Torino contro un Bologna che non ha mai dato la sensazione di poter subire goal. I rossoblù fanno tutto nel secondo tempo: prima Dallinga e poi Pobega condannano il Torino a rimanere undicesimo in classifica. Ora i granata aspettano le partite di Roma, Lecce e Genoa, che in caso di vittoria potrebbero agganciare i granata a 19 punti. Il Bologna vola invece a 9 lunghezze di vantaggio al settimo posto.