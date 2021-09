Serie A, la classifica: Torino al decimo posto in solitaria

I verdetti del campionato al termine di 9 partite della quarta giornata, ultimi verdetti con Udinese-Napoli

LE PRIME 10 - In testa alla classifica ci sono Inter e Milan. I nerazzurri, dopo il mezzo passo falso della scorsa giornata con la Sampdoria, travolgono 6-1 il Bologna e approfittano della sconfitta della Roma e del pari del Milan al 73' con la Juventus per 1-1 per tornare al primo posto, condiviso con i cugini. A 9 punti c'è proprio la Roma, k.o. con il risultato di 2-3 contro il Verona alla prima di Tudor sulla panchina degli scaligeri. Appaiate con i giallorossi anche la Fiorentina, vittoriosa contro il Genoa per 2-1, e il Napoli, che potrebbe balzare in testa in solitaria se vincesse il match del monday night contro l'Udinese. Un filotto di squadre è fermo a quota 7 punti: Lazio, reduce dal 2-2 col Cagliari di Mazzarri conquistato all'ultimo; Udinese, con una partita in meno; Atalanta, vittoriosa per 1-0 sul campo della Salernitana, e Bologna. Chiude la top 10 il Toro.