Serie A, la classifica: Toro a zero punti alla seconda giornata, la Juve va k.o.

La situazione in campionato dei granata e i verdetti degli anticipi del campionato

Al termine della seconda giornata di Serie A il Torino ha ancora zero punti. Dopo la prestazione incoraggiante contro l'Atalanta, a sua volta una reazione dalla brutta prova contro la Cremonese, arriva un passo indietro che condanna i granata a rimanere a quota zero prima della sosta delle Nazionali. Non è andata tanto meglio alla Juventus, che al termine delle due giornate ha raccolto un punto, perdendo in modo clamoroso all'Allianz Stadium contro l'Empoli neopromosso.