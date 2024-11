Silva, un avvio da urlo a Crotone: il Toro osserva la crescita del brasiliano

Sta vivendo un avvio di stagione da urlo Jonathan Silva. Il brasiliano classe 2004, alla prima esperienza tra i professionisti, ha già trovato cinque gol e quattro assist tra le fila del Crotone, in Serie C. Il club calabrese occupa attualmente la nona posizione nel girone C, in zona playoff.

Numeri importanti: già 5 gol e 4 assist

Prestato in estate al Crotone, Silva si sta mettendo in mostra con un ruolo da assoluto protagonista. Per il centrocampista parlano innanzitutto i numeri: 5 gol e 4 assist in 13 presenze, tantissimi. Statistiche da urlo per un centrocampista, che in Calabria sta giocando in posizione più avanzata. Il brasiliano è infatti impiegato da esterno alto a destra nel 4-2-3-1, un ruolo che sta ricoprendo con ottimi risultati. Nell’ultimo turno, partendo proprio dalla destra, ha trovato il quinto gol stagionale con un grandissimo mancino a giro sul secondo palo. Il Toro osserva dunque interessato, godendosi la crescita di un giovane che aveva già fatto intravedere ottime cose in Primavera e che ora si sta confermando anche nel calcio dei più grandi. L’avvio di stagione è stato ottimo, ora Silva dovrà confermarsi a questi livelli per provare un ulteriore step nella prossima stagione, cercando magari di affermarsi anche in B.