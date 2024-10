Sondaggio – Che voto al mercato del Torino? Per la metà dei lettori è da 5

Nelle scorse ore qui su Toro News abbiamo posto un sondaggio ai nostri lettori chiedendo loro quale voto si sentissero di assegnare al mercato estivo del Torino, un mese e mezzo dopo la fine della sessione di trasferimenti. Il risultato è stato piuttosto chiaro con poco meno della metà dei votanti che ha scelto il 5 come voto più congruo, per esattezza si è trattato del 46,85%. Un dato che si avvicina alla metà dei votanti e che fornisce quindi un'immagine di una certa insoddisfazione per quanto fatto dalla società sul mercato. Il secondo voto più scelto è stato il 6, indicato nelle preferenze del 22,9% dei votanti e al terzo posto con il 20,38% dei voti si piazza il 4.