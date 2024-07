Sondaggio – Chi vorreste come nuovo capitano del Torino?

Ricardo Rodriguez ha concluso il percorso in granata, Alessandro Buongiorno andrà a Napoli e il Torino si ritrova così senza l'uscente capitano e senza il vice destinato a indossarne la fascia. Sarà quindi necessario trovare un nuovo leader dello spogliatoio. Alcune candidature sembrano già ora, vuoi per anzianità o per bagaglio d'esperienza, più accreditate di altre. Prendono quota nello specifico quattro giocatori: Vanja Milinkovic-Savic, Antonio Sanabria, Karol Linetty e Duvan Zapata. Chiediamo allora ai lettori di Toro News. Chi vorreste come nuovo capitano del Torino? Votate nel sondaggio sottostante per esprimere la vostra preferenza.