Sondaggio – Siete soddisfatti dell’arrivo di Vanoli sulla panchina del Toro?

Dopo una lunga attesa dovuta alle trattative tra Torino e Venezia, Paolo Vanoli è diventato ufficialmente il nuovo tecnico dei granata. Il Torino aveva da tempo individuato in Vanoli l'uomo giusto per ripartire dopo l'addio a Ivan Juric e non ha mai considerato un altro profilo anche quando è iniziato il braccio di ferro con i lagunari sulla clausola rescissoria del tecnico. Vanoli è stato annunciato venerdì ed è già al lavoro per strutturare la rosa della prossima stagione. Nelle prossime settimane e in ritiro si capiranno meglio le sue metodologie di lavoro e i sistemi che vorrà adottare a seconda dei giocatori a disposizione.