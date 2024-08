Sondaggio – Vi piace la nuova maglia granata del Torino per il 2024/25?

Nella giornata di ieri è stata presentata la nuova prima maglia del Torino per la stagione 24/25. Protagonista dell'evento è stato Nikola Vlasic, che ha indossato la nuova divisa granata. Il tema è ispirato alla Mole Antonelliana, per dimostrare il forte legame con il territorio. Sulla maglia si alternano diverse tonalità di granata. Quello che vi chiediamo, come ogni anno, è se vi piaccia o meno la nuova divisa granata. Nei commenti potete spiegare la vostra scelta e che cosa avreste eventualmente cambiato.