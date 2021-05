Spezia-Torino 2-0: il primo tempo dei granata è un totale disastro

Si torna negli spogliatoi con un brutto Torino che chiude il primo tempo in meritato svantaggio per 2-0 in casa dello Spezia

Nicolò Muggianu

Disastro granata al Picco dopo i primi 45 minuti: finisce 2-0 il primo tempo tra Spezia e Torino. Male, malissimo la squadra di Davide Nicola in questa prima frazione di gioco: si torna dunque negli spogliatoi con la formazione di Vincenzo Italiano meritatamente in vantaggio per due reti a zero. Decisivi fino a questo momento il gol di Saponara al 19' ed il calcio di rigore trasformato da Nzola al 39': mai in partita fino a questo momento Belotti e compagni, scesi in campo con le gambe molli e zero idee. Servirà una rimonta nel secondo tempo, il Torino è spalle al muro.

AVVIO - Tante le novità per il Torino, che cambia ben otto uomini rispetto all'undici titolare che mercoledì scorso ha perso 0-7 in casa contro il Milan. Nonostante il ritorno dei titolarissimi però la squadra di Nicola parte contratta e scopre il fianco ai contropiedi dello Spezia. Il primo dei quali al 3', nato da un erroraccio in fase di costruzione da Bremer. Il brasiliano si fa anticipare maldestramente da Agudelo, che entra in area ma si fa rimpallare la conclusione prima da Nkoulou e poi da Izzo. Il Toro però è visibilmente teso e la squadra di Italiano ne approfitta: è il 18' quando Saponara, imbeccato in profondità da Maggiore, scarta Sirigu e calcia sul palo con la porta rimasta sguarnita. Passano appena 60'' e lo Spezia passa in vantaggio con merito. A Saponara dai pressi del vertice sinistro dell'area di rigore basta spostarsi la palla sul destro per far scivolare Rincon. La conclusione sul primo palo è letta male da un Sirigu in letargo: vantaggio Spezia.

AL 45' - Il gol subito non sveglia il Torino, che continua a subire in maniera piuttosto evidente il pressing costante dello Spezia e a buttare via il possesso con continui lanci lunghi. Emblematico in questo senso il dato fatto registrare dalla squadra di Nicola nei primi 45': zero tiri in porta, con l'unica pseudo-occasione da gol arrivata su un retropassaggio di Marchizza deviato in angolo da Zoet. Al 39' la squadra di Italiano va vicino al 2-0 ancora una volta con Saponara, che approfitta di un pallone perso da Izzo e si fa deviare la conclusione sul più bello da Bremer. Un minuto più tardi la frittata la fa Vojvoda, che stende Pobega all'interno dell'area di rigore e regala il penalty allo Spezia. Dagli undici metri si presenta Nzola, che spiazza Sirigu e fa 2-0. Finisce così la prima frazione di gioco: si torna negli spogliatoi con un brutto Torino che chiude il primo tempo in meritato svantaggio per 2-0 in casa dello Spezia.