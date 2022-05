Torino, 17 gol subiti nei 15′ finali. Juric: “Non sono riuscito a risolvere”

Il 41% dei gol subiti dal Toro è arrivato nell'ultimo quarto d'ora di gara: un dato da studiare e migliorare

Il campionato di Serie A è terminato e, come di consueto, è tempo di bilanci, prima di gettarsi nel vischioso mondo del calciomercato, che terrà banco per tutta l'estate. La stagione del Torino è stata senza ombra di dubbio buona, con 50 punti realizzati, un'identità ritrovata grazie al lavoro di Juric e il ritrovamento della parte sinistra della classifica. In questo contesto positivo, ci sono però degli aspetti che vanno prima studiati a fondo e poi migliorati, per permettere alla squadra granata di concretizzare tutte le proprie potenzialità. Uno di questi aspetti è legato ai gol subiti nel finale di partita, che sono stati una triste costante per tutta la stagione.

NON SOLO SFORTUNA - La distrazione e l'ingenuità hanno pesato: si ricordano anche le palle perse da Sanabria contro l'Inter e da Pellegri contro la Lazio, che hanno dato il via alle azioni da gol avversarie. Su questo aspetto ci dovrà essere un lavoro articolato di Juric: per prima cosa andrà gestita la parte emotiva, che ha già avuto dei miglioramenti in questo finale di campionato (a Verona, ad esempio, la squadra ha retto bene, non rischiando mai di disperdere il gol di vantaggio). In più bisognerà fare un lavoro specifico sulle scelte dei minuti finali, per evitare "colpi di testa" che possono costare molto cari. Riuscendo a migliorare questo aspetto, il Toro potrebbe permettersi di sognare molto più in grande: senza i gol subiti negli ultimi minuti, quest'anno i granata avrebbero potuto concorrere per un piazzamento europeo.