Torino a Pinzolo, parola ai tifosi: “Mercato? Serve un innesto in ogni reparto”

Il nuovo Torino di Paolo Vanoli ha giocato la prima amichevole contro la Virtus Verona nel corso del ritiro estivo a Pinzolo. Al termine di questa partita abbiamo posto alcune domande ad alcuni dei parecchi tifosi granata che sono venuti in val Rendena per seguire la squadra e osservare da vicino la prima uscita del gruppo guidato da Vanoli.

Torino, i tifosi concordano: "Primo tempo male, la Primavera dà soddisfazioni"

Nonostante un primo tempo negativo nel quale si è vista tutta la fatica degli ultimi giorni caratterizzati dai duri allenamenti nel ritiro di montagna, il Toro è riuscito poi ad avere la meglio sulla Virtus Verona grazie ad una rimonta nella ripresa quando è scesa in campo una formazione per lo più composta da ragazzi giovani. La caparbietà dei talenti del settore giovanile granata non è passato inosservata dai tifosi del Toro: "Primo tempo bruttissimo, i Primavera hanno dato un cambio di marcia alla squadra e si vede che avevano voglia di mettersi in mostra", sono i pensieri di alcuni sostenitori all'uscita dal campo. Un altro sostenitore granata invece è amareggiato dal gioco espresso dal Torino: "Ho visto una squadra bloccata, mi ha ricordato quella dello scorso anno che non riusciva a trovare soluzioni e varchi contro gli avversari chiusi. È stato un ripetersi dei molti pareggi per 0-0 dell'anno scorso".