Torino, Adams convince in Coppa Italia e insidia Sanabria per il Milan

L'assist in Coppa Italia per presentarsi ai nuovi tifosi, con il Milan ora Adams cerca la maglia da titolare

Prima gara ufficiale in maglia Torino, primo assist a referto: Che Adams si è presentato ai tifosi granata nel migliore dei modi, dimostrandosi subito decisivo. Lo scozzese è rimasto fuori dall'undici iniziale, ma quando poco dopo l'ora di gioco ha avuto la sua occasione è stato determinante nell'asse offensivo con Zapata.

Adams, dall'assist per Zapata alle parole al miele di Vanoli

Buona la prima quindi per Adams, che ha incassato anche i complimenti da Vanoli nel post partita di Coppa Italia. Il neo tecnico granata ha parlato a lungo dei miglioramenti fatti e di quanto ancora sia necessario invece lavorare per poi concentrarsi anche sui singoli e sulle dinamiche di reparto. "Adams ha le caratteristiche che si cercavano sul mercato per completare il reparto d'attacco - ha spiegato Vanoli.