Torino, anche Karamoh si candida per il derby: obiettivo rilanciarsi

In un reparto offensivo ancora in cerca di una quadra dopo l'infortunio di Zapata e a corto di scelte con Adams in forse, c'è spazio per tutti. Se nel derby la certezza è Sanabria, chiamato a essere trascinatore, al suo fianco si aprono diverse possibilità. E anche Karamoh cerca un posto.

In questa prima parte di stagione Karamoh è stato speso da Vanoli solo per qualche scampolo di partita senza trovare vero spazio nelle gerarchie. Chiuso da Zapata, Sanabria e Adams, l'ex Parma è stato impiegato solo nei finali di gara senza mai incidere particolarmente nonostante le doti di attacco alla profondità. Da quando Njie ha iniziato a inserirsi in modo più concreto nelle rotazioni della prima squadra, Karamoh è stato ancora meno impiegato e ultimamente è stato chiamato in causa come carta della disperazione. Njie attacca la profondità come piace a Vanoli e di fatto ha superato Karamoh nelle gerarchie pur avendo meno esperienza. Nonostante questo, vista la possibile assenza di Adams nel derby, Karamoh sarà di certo della partita almeno a gara in corso e questa deve essere un'occasione per provare a rilanciarsi.

Torino, Karamoh verso il derby. Alla Juventus ha già segnato

Il derby rievoca dolci ricordi per Karamoh, che contro la Juventus ha già trovato in passato la via del gol. Per l'esterno offensivo granata quella di sabato sarà la terza stracittadina in maglia Torino. La prima volta nel derby risale al 15 ottobre 2022: la Juventus vince per 1-0 allo stadio Grande Torino, Karamoh entra in campo solo per l'ultimo quarto d'ora al posto di Linetty per provare ad agguantare il pari dopo la rete di Vlahovic. Il secondo derby, giocato il 28 febbraio 2023 all'Allianz Stadium, vede Karamoh tra i protagonisti principali. Juric decide di consegnare all'ex Parma la maglia da titolare e la scelta paga con Yann a segno col destro su assist di Buongiorno dopo appena due minuti. Il Toro non vinse quel derby, subendo la rimonta bianconera nel 4-2 finale, ma quella rete resta nella memoria di Karamoh che punta al derby per rilanciarsi. Chissà che il passato non possa essere d'ispirazione per tornare a essere incisivo.