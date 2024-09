Torino, annunciata la nuova partnership con Red Bull

Era nell’aria, ora è ufficiale! Il Torino FC ha comunicato oggi la nuova partnership con Red Bull: si tratta della prima collaborazione assoluta tra Red Bull e una squadra di Serie A. Questo accordo era già stata anticipato, in modo non ufficiale, durante la conferenza stampa di Paolo Vanoli prima del match contro il Venezia. In quell'occasione, infatti, erano comparse sullo sfondo delle lattine del noto energy drink, suggerendo l’imminente partnership. Con il comunicato odierno, il Torino ha reso ufficiale l’accordo, sottolineando come la collaborazione con Red Bull porti novità importanti al Club, a partire dal coinvolgimento allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il brand globale e leader nel settore degli energy drink caricherà la squadra con l’Energy Entrance per il riscaldamento e durante gli Energy Break nelle partite più calde, accompagnando la squadra per tutta la stagione.