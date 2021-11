Torino, Ansaldi e Mandragora a piccoli passi: i due lavorano ancora a parte

L'esterno argentino sta recuperando dall'infortunio al bicipite femorale della coscia destra, mentre il centrocampista è reduce dall'operazione al ginocchio destro

Non solo Dennis Praet (QUI i dettagli), restano in dubbio per la sfida con l'Udinese anche Cristian Ansaldi e Rolando Mandragora. I due granata anche questa mattina al Fila hanno svolto un programma personalizzato: l'esterno argentino sta recuperando dall'infortunio al bicipite femorale della coscia destra, mentre il centrocampista è reduce dall'operazione al ginocchio destro. Le loro condizioni verranno monitorate quotidianamente: la speranza di Ivan Juric è di riaverli a disposizione il prima possibile. Ma ad oggi ci sono meno certezze del previsto sul loro impiego per la gara con l'Udinese