Torino, arriva il Cagliari: scontro salvezza da vincere dopo il ko in Sardegna

Davide Nicola torna all'Olimpico Grande Torino dopo che ha battuto i granata all'andata, un successo aiuterebbe Vanoli nella corsa salvezza

Federico De Milano Redattore 21 gennaio - 15:37

Da diverso tempo ormai è chiaro come l'obiettivo di questo Torino nella stagione 2024/25 non possa essere altro che cercare di raggiungere il prima possibile la salvezza aritmetica. Se è vero che per raggiungere questo traguardo si dice sempre che la cosa più importante sia quella di muovere sempre la classifica, anche solo con dei pareggi (cosa che il Toro sta facendo da 4 giornate di fila), è anche vero che la vittoria granata manca da ormai più di un mese. Il prossimo avversario di Samuele Ricci e compagni sarà il Cagliari, una diretta concorrente per la salvezza e quindi un'occasione da non sprecare per cercare di tornare ai tre punti. Il fischio d'inizio di questo match è in programma per venerdì 24 gennaio alle ore 20:45.

Davide Nicola torna a Torino da avversario: i tre punti possono pesare molto per tutte e due le squadre — Non sarà una partita come le altre per Davide Nicola, l'allenatore del Cagliari è certamente legato ai colori granata avendo avuto esperienze importanti all'ombra della Mole sia da giocatore (una sua rete determinante per la promozione del Toro in Serie A nel 2006 contro il Mantova) che da allenatore quando conquistò una preziosa e difficile salvezza subentrando a Marco Giampaolo nel 2021. Questa volta dovrà però giocare contro il Torino e cercare di fargli uno sgambetto in questo delicato scontro salvezza per due squadre alla ricerca di punti importanti per riuscire ad allontanarsi il prima possibile dalle zone calde. I tifosi - da tempo in aperta e continua contestazione con il presidente Urbano Cairo - restano inoltre in attesa dei primi rinforzi da questo mercato invernale e resta da capire se la società riuscirà entro venerdì ad ufficializzare il primo colpo utile a Paolo Vanoli per questa seconda metà di campionato.

Torino-Cagliari è scontro diretto per la salvezza: i granata sono chiamati alla rivincita dopo la sconfitta dell'andata — Chi tra Torino e Cagliari riuscirà a portare a casa i tre punti da questa sfida riuscirebbe a mettersi momentaneamente a distanza dalla zona più calda della classifica. Con tre punti i granata salirebbero a quota 26 lunghezze mentre i rossoblù a 24. In un campionato di Serie A dove tante squadre fanno punti e non sembrano esserci i cosiddetti "avversari materasso" già certi di retrocedere, ogni punto diventa molto pesante. Il Toro inoltre non riesce a vincere da oltre un mese: l'ultimo successo è datato 13 dicembre con la perla da metà campo di Ché Adams che ha deciso la partita sul campo dell'Empoli. In casa all'Olimpico Grande Torino il successo manca addirittura dal 25 ottobre (1-0 contro il Como firmato Njie) e nelle ultime sei gare interne i granata hanno ottenuto soltanto tre pareggi e tre sconfitte. A Cagliari lo scorso 20 ottobre era arrivato un 3-2 in favore dei sardi che ha dato inizio al momento difficile del Toro - era la prima partita dopo l'infortunio di Zapata - mentre adesso Vanoli e i suoi giocatori sono chiamati a riscattarsi da quel ko per chiudere un cerchio e tentare di ripartire con il piede giusto tornando a vincere.