Torino-Atalanta 1-2, le reazioni social: “Se qualcosa può andar male, lo farà… nel recupero”

I migliori tweet dei tifosi granata sulla sfortunata sconfitta casalinga contro l'Atalanta di Gasperini

Va in archivio la prima giornata di campionato per i granata: il Torino viene beffato dall'Atalanta al 92' dopo un'ottima prestazione, culminata nel gol dell'1-1 di Belotti al 78'. Intensità, pressione e tante occasioni create non sono bastate per avere la meglio sulla squadra di Gasperini, capace di trasformare le uniche due conclusioni effettuate. Le reazioni dei tifosi, quindi, sono miste tra la delusione per un risultato immeritato e la soddisfazione di aver visto una squadra letteralmente trasformata rispetto alle ultime stagioni. Di seguito i migliori tweet della serata: