Torino, attesa per gli esami di Mandragora. Intanto lui regala mozzarelle ai compagni

Il Torino torna a casa sconfitto, ma il pullman della squadra è carico di mozzarelle. La foto pubblicata da Il Menestrelloh su Twitter

Il centrocampista, originario di Napoli, ha pensato di omaggiare i suoi compagni di squadra: purtroppo la serata non è stata fortunata come avrebbe meritato, considerando l’infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto ad uscire dal campo dopo pochi minuti. A tal proposito c’è attesa per gli esami a cui sarà sottoposto nella giornata di oggi: "Sembra una cosa seria", aveva detto ieri Juric preoccupato. Intanto però i compagni di squadra possono approfittare di questo pensiero, che peraltro sta diventando una tradizione: nella trasferta dell’anno scorso a Napoli fu l’altro partenopeo Armando Izzo a regalare mozzarelle a tutti, in passato aveva fatto qualcosa di simile anche Peppe Vives.