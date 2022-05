Torino, Belotti insegue Pulici: il settimo anno in doppia cifra non è utopia

Il Gallo vuole centrare un altro record in granata: il suo percorso fino ad oggi è impressionante

Andrea Belotti è entrato ancor di più nell'Olimpo granata. Ieri, nella partita contro l'Empoli, ha messo a segno una tripletta che ha ribaltato il match, regalando al Toro un successo che ha portato la squadra nella parte sinistra della classifica. Con i suoi 3 gol, il Gallo ha superato Francesco Graziani nella classifica all-time dei marcatori in Serie A, portandosi così al secondo posto, alle spalle di Paolo Pulici . L'ex Palermo ha ritrovato la tripletta dopo ben 4 anni: l'ultima infatti risaliva al 4 aprile, contro il Crotone (4-1), mentre il suo secondo hattrick in granata è stato la fotocopia di quello con l'Empoli, ma contro il Palermo; il Toro era infatti in svantaggio 0-1, il Gallo si è messo in proprio ribaltando il match in 7 minuti. Ma Belotti non vuole fermarsi qui e sta cercando di centrare un altro obiettivo per la sua carriera, che lo innalzerebbe ancora di più a baluardo nella storia del Torino.

DOPPIA CIFRA - Mancano tre partite alla fine dell'anno e, grazie alla doppietta di ieri, Belotti si è portato a 8 gol in campionato. L'obiettivo adesso è raggiungere quota 10, per andare ufficialmente in doppia cifra e raggiungere proprio lo storico Pulici in cima ad una speciale classifica. Infatti il Gallo riuscirebbe ad andare in doppia cifra in Serie A con la maglia del Toro per la settima stagione consecutiva, impresa riuscita solo al sopracitato bomber granata. Segnare due gol in tre partite non è facile, ma non è affatto impossibile: la storia granata attende il capitano del Torino.