Torino, Maratona infuriata: curva svuotata e contestazione sotto la tribuna

Il Torino cade contro il Bologna in casa. I granata non riescono a dare continuità alla vittoria contro l'Empoli. La Curva Maratona, il cuore del tifo granata, non la prende bene. I tifosi hanno lasciato in protesta in anticipo, nei minuti di recupero, gli spalti. Monta il malcontento del popolo granata, sempre più in contrasto con la presidenza di Urbano Cairo. Anche quest'oggi, infatti, sono stati numerosi i cori contro il patron del Toro. I tifosi (diverse centinaia di persone), poi, si sono spostati all'esterno dell'impianto, fuori dalla tribuna, per continuare la protesta.