Torino-Bologna 2-1, le reazioni social: “Avremmo meritato di vincere 7-0”

I migliori tweet sulla vittoria casalinga dei granata: "Prossimo step? Stravincere quando lo meritiamo, come oggi"

Con un pizzico di sofferenza nel finale, il Torino porta a casa tre punti strameritati contro il Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic. Sanabria e un autogol di Skorupski portano gli uomini di Juric sul 2-0, un rigore molto dubbio concesso al Bologna la riapre. Solo applausi dai tifosi sui social, che però rimpiangono di non aver visto un passivo più pesante visto il dominio che il Toro ha avuto per gran parte della partita. Di seguito i migliori tweet su Torino-Bologna: