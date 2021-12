Torino-Bologna, Praet e Soriano a confronto tra passato e presente

Praet e Soriano sono due punti di riferimento per Juric e Mihajlovic: Sampdoria e Torino accomunano i due, così come il ruolo di rilievo sulla trequarti

Irene Nicola

In passato i loro percorsi si sono quasi intrecciati, domenica in occasione di Torino-Bologna si incroceranno a distanza di cinque anni. Dennis Praet e Roberto Soriano sono accomunati dallo stesso passato, la Sampdoria, club che ha introdotto il capitano del Bologna al palcoscenico della Serie A nel 2012, per poi fare lo stesso con il belga dopo averlo prelevato dall'Anderlecht nel 2016. I due però non si sono mai incontrati, perché Soriano lasciò la Sampdoria per andare al Villareal due settimane prima che Praet approdasse in blucerchiato. Nel futuro di Soriano ci sarebbe poi stato il Torino, lo stesso club che oggi fa di Praet il suo presente.

PRAET - Il trequartista belga è stato fin qui uno degli uomini più in vista della nuova gestione Ivan Juric. Da subito è sembrato il profilo giusto per rispondere alle esigenze del tecnico croato, che chiedeva un uomo sulla trequarti che garantisse imprevedibilità e giocate di qualità. A Praet è mancata però soprattutto continuità, dovuta ai guai fisici che il belga si porta dietro dal Leicester e a una conseguente difficoltà nel recupero. Quando è stato al meglio però Praet ha sempre fatto la differenza e lo dimostrano i numeri. I minuti giocati fin qui sono solo 595 - pochi più di Belotti, martoriato dagli infortuni - ma il bottino è più ricco se si pensa che il belga è il terzo in rosa per occasioni gol create (14). A cui va anche aggiunto il gol contro la Sampdoria e l'assist contro il Genoa.

SORIANO - Prima di diventare capitano del Bologna la strada di Soriano è passata anche da Torino, ma con poca fortuna. Era il 2018, al tempo c'era Walter Mazzarri in panchina e lo spazio trovato dal trequartista era davvero poco. Per questo dopo appena 11 presenze e nessun gol, le strade con il Torino si erano separate. Con i felsinei Soriano ha trovato la sua dimensione sulla trequarti, dimostrandosi una garanzia. La presenza di Sinisa Mihajlovic, che già lo aveva allenato alla Sampdoria, lo ha esaltato. Negli ultimi due anni è sempre stato al centro del progetto rossoblù: 29 presenze nella stagione 2019/20 con 5 gol e 8 assist, 37 nel 2020 con 9 gol e 8 assist. Il capitano del Bologna è il corridore della sua squadra - nessuno come lui - ed è anche colui che ha creato più occasioni da gol (27). Manca solo la rete, che fin qui non è mai arrivata e che cercherà di siglare proprio contro il Torino punendo la sua ex squadra come Praet aveva fatto contro la Sampdoria.