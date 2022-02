Torino-Cagliari, i precedenti sorridono ai granata ma la vittoria manca da 4 anni

La vittoria del Torino contro il Cagliari tra le mura amiche manca già da 4 stagioni, i granata domenica dovranno riscattarsi

Federico De Milano

Il Torino si appresta ad affrontare il Cagliari, un avversario che storicamente ha avuto difficoltà a portare a casa dei punti in terra piemontese. La formazione sarda però negli ultimi anni ha migliorato il suo rendimento in casa del Toro. La vittoria dei granata manca infatti da ben 4 stagioni e per questa ragione la partita di domenica (ore 12:30) non è affatto da sottovalutare. Più in generale, il computo tra queste due squadre nelle gare giocate in Piemonte sorride pienamente al Torino. Nei 46 precedenti, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, i granata sono riusciti a vincere ben 26 volte (di cui 17 su 34 nel massimo campionato). I successi del Cagliari sono solamente 8 e i pareggi 12.

VITTORIA MANCATA - Se è vero che il Torino è riuscito spesso ad avere la meglio sul Cagliari in casa propria, bisogna però anche stare attenti a non sottovalutare i rossoblù perché la vittoria manca ormai dall'ottobre 2017. In quell'occasione il Toro, allora allenato da Sinisa Mihajlovic ed in piena crisi di risultati, vinse 2-1 e a decidere la gara fu il gol di Joel Obi. Quella vittoria maturò grazie ad una rimonta granata: all'iniziale vantaggio di Barella risposero le reti di Iago Falque nel primo tempo e del già citato Obi nella ripresa, permettendo al tecnico serbo di salvare la panchina. Sono già 4 stagioni dunque che i granata non riescono a vincere in casa contro il Cagliari e per questo motivo sarà importante riuscire a vincere contro la squadra di Mazzarri per dare una sterzata a questo trend negativo che si ripropone ultimamente.

IL TABELLINO DI TORINO - CAGLIARI 2-1 (29/10/2017):

Reti: Barella 29' (C), Iago Falque 39' (T), Obi 66' (T).

Torino: Sirigu, De Silvestri, Nkoulou, Moretti, Ansaldi, Acquah (al 56' Obi), Valdifiori, Baselli, Iago Falque (all'87' Berenguer), Belotti, Ljajic. A disposizione: Ichazo, Milinkovic-Savic, Burdisso, Gustafson, Molinaro, Edera, Boyé, Niang, De Luca, Sadiq. Allenatore: Mihajlovic.

Cagliari: Rafael, Romagna (all'87' Giannetti), Andreolli, Capuano, Faragó, Barella (al 69' Sau), Cigarini, Padoin (al 77' Miangue), Joao Pedro, Farias, Pavoletti. A disposizione: Crosta, Daga, Van der Wiel, Ceppitelli, Gagliano, Landinetti, Dessena, Ionita. Allenatore: Lopez.

L'ULTIMA VOLTA - In seguito quella vittoria del 2017 sono arrivati due pareggi per 1-1 le stagioni successive e una sconfitta nello scorso campionato. L'ultima volta, infatti, che Torino e Cagliari si sono affrontate in casa granata ha visto esultare la formazione sarda. La passata stagione i rossoblù sono riusciti a vincere 2-3 in rimonta all'Olimpico Grande Torino contro la squadra allora allenata da Giampaolo. Questa fu una delle sole tre vittorie che Eusebio Di Francesco riuscì ad ottenere l'anno scorso sulla panchina del Cagliari in 23 giornate, prima di essere esonerato. In quell'occasione all'iniziale vantaggio realizzato da Belotti, risposero le reti di Joao Pedro e Simeone nel primo tempo. All'inizio della ripresa il Gallo riuscì a riportare il Toro in parità ma Simeone segnò ancora portando il Cagliari sul definitivo 2-3 approfittando di un pallone perso da Sirigu.

IL TABELLINO DI TORINO - CAGLIARI 2-3 (18/10/2020):

Reti: Belotti 4' rig., 49' (T), Joao Pedro 12' (C), Simeone 19', 73' (C).

Torino: Sirigu, Vojvoda (al 79' Singo), Nkoulou, Lyanco, Rodriguez (all'88' Murru), Meite (al 79' Verdi), Rincon, Linetty (all'88' Ansaldi), Lukic, Bonazzoli, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Buongiorno, Edera, Gojak, Segre. Allenatore: Giampaolo.

Cagliari: Cragno, Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis, Sottil (all'84' Ounas), Marin, Rog (al 90' Klavan), Nandez, Simeone (al 76' Pavoletti), Joao Pedro (all'85' Joao Pedro). A disposizione: Aresti, Carboni, Cerri, Farago, Oliva, Pisacane, Tramoni, Vicario. Allenatore: Di Francesco.