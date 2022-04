Torino, Cairo: “Ho rivisto il Verdi che piace a me”

Il commento del presidente granata sotto la foto del trequartista in prestito diretto alla Salernitana

La sua Salernitana ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, riaprendo di fatto la corsa salvezza, di fronte a un Arechi pieno di tifosi. "La cosa bella del calcio" scrive Simone Verdi su Instagram nel day after del successo sulla Fiorentina, pubblicando la foto di un bambino che gioca a pallone in strada, con la sua maglia della Salernitana addosso. Tanti i commenti di incitamento da parte dei tifosi della Salernitana, ma non solo. Anche Urbano Cairo infatti ha voluto dire la sua sul trequartista di cui il Torino detiene ancora il cartellino. Senza filtri le parole del presidente granata: "Bellissima foto! Ho rivisto il Verdi che piace a me". In aggiunta l'emoticon degli applausi e un quadrifoglio come augurio di buona fortuna.