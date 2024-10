Torino, Cairo: “Il mercato lo faremo al momento giusto. Sul rinnovo di Vagnati…”

Al termine della della sfida tra Torino e Como, terminata 1-0 per i granata, il presidente Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio per commentare il match. Di seguito la seconda parte delle sue dichiarazioni.

Sui tifosi… “ Mi ha fatto piacere sentirli così caldi oggi. Nel primo tempo si sono dimenticati di me, poi si sono un pochino ricordati, ma non troppo ”.

Comprerà una punta a gennaio? “ Il mercato lo faremo al momento giusto. Njie è una punta che abbiamo comprato oggi e non è mica male”.

Non sarà necessario considerando l’infortunio di Zapata? “Il calcio è fatto anche di questo. Tutte le squadra purtroppo hanno infortuni. Ci sono stati tanti altri casi di giocatori che hanno avuto problemi. Noi compresi: Schuurs era fondamentale, Zapata altrettanto. Abbiamo comunque Adams, Sanabria, Njie che ha un bel potenziale, Karamoh, Vlasic che secondo me arriverà perché deve solo ritrovare la condizione e giocare. Diamo tempo ”.

Il rientro di Schuurs è previsto per l’anno nuovo?“Vediamo. Adesso lui è a Londra dal chirurgo Williams che lo ha operato, numero uno della Premier League. Seguirà con lui la riabilitazione per ripartire perché ha avuto una serie di intoppi e poi credo che se abbiamo un pizzico di fortuna, potrà ritornare. Non diciamo ancora quando perché adesso è inutile fare previsioni”.