Torino, Cairo: “Passi avanti per il nuovo allenatore, annuncio a breve”

Cairo: "Allenatore? A breve lo annunceremo..."

Interpellato sulla questione del prossimo allenatore del Torino, Cairo ha affermato: "Ci sono stati passi in avanti, ci siamo, a breve lo annunceremo". Una risposta che sembra indicare un accordo vicino con il Venezia per l'approdo di Paolo Vanoli a Torino dopo l'impasse dovuto al nodo clausola. Poi un commento su Buongiorno e sulle indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero lontano dai colori granata: "Non ha un prezzo perché non è sul mercato, siamo felici che sia con noi. È rimasto con noi lo scorso anno e sono stato felicissimo di questo, ha fatto un campionato notevolissimo, quindi me lo tengo stretto. Adesso vediamo come vanno gli Europei, poi vedremo. Gli auguro il meglio e spero sia con noi il prossimo anno ad indossare la fascia di capitano”. Infine sul mercato: "Intanto adesso cerchiamo di fare le scelte giuste dell'allenatore e dei giocatori, poi vediamo. Adesso concentriamoci per fare bene la campagna acquisti, tenere i giocatori importanti e poi vedremo".