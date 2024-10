Torino, Cairo premiato a Milano: “Inter e Milan possono ristrutturare San Siro”

Nella premiazione che si è svolta in data odierna al Museo della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», nella sala del Cenacolo, per l'assegnazione del riconoscimento annuale Grande Guglia della Grande Milano, anche Urbano Cairo, presidente di Rcs Media Group e del Torino FC, è stato premiato “per il suo impegno pluriennale nel mondo dell’informazione, della pubblicità e dello sport”. Fra le altre personalità a cui è stato assegnato questo premio spiccano Liliana Segre, Ferruccio de Bortoli, Ferruccio Resta, Gianmario Verona e molti altri. Salendo sul palco della sala, Urbano Cairo ha così fatto il suo intervento: “Essere prima manager e poi imprenditore mi ha permesso di coniugare al meglio due capacità complementari”. Il patron del Torino ha poi continuato: “Milano è una città in grado di restituire moltissimo a chi ci investe: è questa la mia storia personale da imprenditore”. Spazio anche al calcio nell'intervento di Urbano Cairo: "Se una squadra come il Real Madrid ha saputo rinnovare il proprio stadio non vedo perché Inter o Milan non possano ristrutturare un impianto come il Meazza".