Torino, Cairo: “Vincere per il secondo anno di fila per noi è speciale”

A margine del Trofeo Memorial "Mamma e Papà Cairo", il presidente granata Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni allo stadio "Moccagatta" di Alessandria. Di seguito le sue parole: "Questo è stato un bellissimo torneo, sono contento del gioco fatto vedere, ringrazio le squadre che sono venite qua per questo terzo memorial Mamma e Papà Cairo. Grazie ai ragazzi di Inter, Milan, Juventus e ovviamente pure a noi che siamo la quarta squadra. I miei genitori erano grandi appassionati di calcio e anche di quello dei giovani, sarebbero onorati di essere qua. Per me con i miei fratelli oggi ricordarli qui è molto bello. Aggiungo che a livello calcistico da dieci anni in questo torneo sono passati cento calciatori che hanno esordito in Serie A e altri cento che lo hanno fatto in Serie B. Questo è quindi un torneo che porta fortuna ai calciatori che partecipano anche perché vengono grandi squadre e quindi ci sono i migliori talenti d'Italia. Auguro a tutti una grande carriera, oltre al talento però suggerisco sempre che serve anche lo studio che è importante esattamente come il calcio".