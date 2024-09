Torino, che fine ha fatto Brekalo? Il croato è vicino ad un prestito in Turchia

Josip Brekalo fu protagonista nel Torino della prima stagione di Ivan Juric in granata. Il croato dimostrò di avere un buon piede e una discreta visione di gioco, ma verso la fine del campionato fece sapere alla società che non avrebbe voluto rimanere in Piemonte. L'ex Wolfsburg avrebbe voluto andare a giocare la Champions, ma alla fine si ritrovò con niente in mano e fu costretto a girovagare prima con il ritorno in Germania, poi alla Fiorentina, poi all'Hajduk Spalato. Adesso sembra, essere vicinissimo al prestito al Kasimpasa in Turchia.

Torino, le parole di Juric e l'addio

"A lui devo solamente dire grazie, perché ha lavorato da professionista. Ha lavorato tanto e non si è mai risparmiato. Poi, ognuno fa le sue scelte. La sua io la conoscevo da due mesi e non è una sorpresa: so che vuole fare esperienze altrove". Queste sono parole di Ivan Juric alla fine del maggio del 2022. Brekalo aveva fatto la sua scelta che il tecnico croato commentò così: "Dovevamo decidere per Brekalo e abbiamo optato per non riscattarlo. L'altra opzione era che avremmo potuto riscattarlo per poi rivenderlo, ma anche a me non piaceva questa possibilità". Pochi giorni prima intervenne anche l'agente: "Josip preferiva non essere riscattato, ambisce a giocare in Champions. Per Josip non era un problema di soldi, ma solo di ambizioni prettamente sportive. Lui sogna grandi palcoscenici per continuare a venir convocato dalla Croazia in vista dei Mondiali, così come i compagni in Nazionale che giocheranno le Coppe europee. Josip ora spera di venir ingaggiato da un club che disputi la Champions o una delle altre due competizioni internazionali. E dopo aver disputato un’ottima stagione col Toro in Serie A, uno dei campionati più difficili al mondo, pensiamo che nelle prossime settimane potrà davvero trovare una squadra con queste caratteristiche".