Torino, chi gioca a Venezia? Possibile turnover in difesa e sulle fasce

Gli infortuni impediscono a Ivan Juric di alternare i giocatori come vorrebbe. Il Torino torna in campo a Venezia lunedì alle 20.45 per la sesta giornata dopo soli quattro giorni dalla partita contro la Lazio, ma i forfait di Pjaca, Belotti, Zaza e Praet tolgono al tecnico tante scelte per il reparto offensivo. Juric, così, potrà ruotare gli uomini in difesa, a centrocampo e sugli esterni, ma giocoforza non davanti. Ecco le indicazioni di formazione dell’antivigilia quando mancano l’allenamento della domenica e la sgambata in Veneto del lunedì mattina.