Torino, chi gioca ad Empoli? Belotti ci prova, si rivede Djidji

Il Torino si prepara per la prossima sfida, dopo l’esaltante gara contro l’Atalanta finita 4-4 al Gewiss Stadium. L’avversario di turno sarà l’Empoli di Andreazzoli, in una sfida in tranquillità tra le due squadre che si salveranno salvo cataclismi (per i toscani). Il tecnico granata sta valutando le opzioni di formazione, per capire quale squadra schierare al Castellani, che possa far male all’avversario.