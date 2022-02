Torino, chi gioca ad Udine? Ballottaggi Ricci-Lukic e Pobega-Mandragora

Il Torino si prepara per tornare a giocare in Serie A dopo la pausa per le Nazionali. I granata si proiettano verso la nuova sfida, contro l'Udinese di Cioffi, per cercare di dare continuità alle prestazioni positive del mese di gennaio. Saranno sicuramente indisponibili Belotti, Djidji salvo sorprese ed Edera per infortunio e Bremer per squalifica.