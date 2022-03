Torino, chi gioca contro l’Inter? Poche novità in vista da parte di Juric

Il Torino si proietta verso la prossima complicata sfida di campionato, che avrà luogo allo stadio Olimpico Grande Torino domenica alle ore 20:45. Per la gara, Ivan Juric sta sciogliendo gli ultimi dubbi a proposito della formazione da schierare dal primo minuto. Il tecnico croato ha riaccolto in gruppo numerosi giocatori che si erano fermati negli scorsi giorni per febbre, mentre Vanja Milinkovic-Savic non è ancora al meglio dopo l'infortunio al pollice della mano sinistra. Il modulo granata non dovrebbe essere modificato: il tecnico croato darà continuità al suo 3-4-2-1 usato fino ad oggi.