Torino, Claudio Sala: “Vanoli può vincere al primo anno”

Al termine della quinta giornata di Serie A il Torino è riuscito a guadagnarsi il primo posto in solitaria. Per ritrovare un altro Toro capolista dobbiamo tornare indietro di 47 anni, quando nel 1977 il Torino di Claudio Sala capeggiava la classifica. Proprio il capitano dell'ultimo scudetto granata ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alla situazione attuale dei granata: "È una classifica capovolta, ma non solo per il Torino, anche l'Empoli e l'Udinese sono in alto. È un campionato strano ed è chiaro che il Torino sfrutta quell'occasione. Noi abbiamo vinto lo scudetto al primo anno di Radice. Anche questo Toro potrebbe, con Vanoli che è partito molto bene. Noi sicuramente avevamo più voglia di vincere uno scudetto, dopo 27 anni dalla tragedia di Superga ed è stata un'impresa bellissima. Di questo Torino mi piace Ricci, noi abbiamo scoperto Pecci con lo scudetto e Ricci come lui potrebbe essere il giocatore determinante".