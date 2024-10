Torino-Como 1-0: Njie da sogno, è lui l’uomo che scaccia la crisi

Triplice fischio al Grande Torino: l'attaccante svedese segna un gol di rapina e leva le castagne dal fuoco

Alberto Giulini Vicedirettore 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 22:47)

Ci pensa il primo gol in Serie A di Alieu Njie a regalare i tre punti al Toro. I granata si lasciano alle spalle le quattro sconfitte consecutive al termine di una partita tutt'altro che brillante. Ad allontanare le difficoltà ci pensa il giovanissimo classe 2005, bravo ad approfittare di un errore della difesa del Como nel miglior momento degli ospiti. La squadra di Vanoli riesce dunque a mantenere la porta inviolata grazie anche a un ottimo Milinkovic-Savic e si rilancia in classifica: il Toro sale a quota 14, momentaneamente al quinto posto insieme al Milan.

Le scelte: torna Maripan, Walukiewicz fa il quinto — Vanoli prova a trovare nuovi equilibri in fase difensiva, cambiando gli interpreti ma ripartendo ancora una volta da un 3-5-2 asimmetrico. Al centro della difesa torna Maripan, con Coco e Masina ai suoi fianchi. La novità più importante è sugli esterni: a sinistra c'è Lazaro, sul versante opposto si alza invece Walukiewicz. In mezzo al campo confermati Vlasic, Linetty e Ricci, in attacco c'è la coppia Sanabria-Adams. Fabregas risponde con una squadra a trazione anteriore: Strefezza, Paz e Fadera alle spalle di Cutrone, Belotti parte dalla panchina.

Il primo tempo: Vanja salva su Fadera — È tutt'altro che spettacolare l'avvio di gara, caratterizzato da poca intensità e tanti errori tecnici da entrambe le parti. Al 24' Coco rischia il disastro con un dribbling sbagliato su Fadera, Vanja chiude lo specchio a tu per tu con l'esterno del Como. Furiosa la reazione di Vanoli, che scalcia tutto quel che trova in panchina. Al 32' scatta il giallo per Masina, che usa le maniere forti per fermare una ripartenza di Strefezza. Nella stessa occasione arriva l'ammonizione anche per Linetty per le proteste giudicate eccessive da Ayroldi. Al 36' Fabregas è costretto a rinunciare a Roberto, al suo posto tocca a Braunoder. Il Toro prova ad affacciarsi dalle parti di Audero con una punizione conquistata da Linetty ma la difesa del Como si salva. Ci pensa quindi Vlasic a chiudere su Fadera in area di rigore pochi istanti più tardi. Al 39' Walukiewicz lancia Adams che insacca a tu per tu con Audero, ma il guardalinee alza subito la bandierina per segnalare il fuorigioco dello scozzese.

Il secondo tempo: Njie, gol da tre punti — Al rientro dagli spogliatoi Vanoli richiama subito in panchina Walukiewicz, visibilmente spaesato nel ruolo di esterno. Al suo posto entra Vojvoda sulla corsia di destra. Al 49' arriva subito un'ottima occasione, ma Ricci manda clamorosamente a lato da buona posizione. Al 53' protestano i granata per un possibile rigore su Sanabria e Vlasic, per Ayroldi e il Var si può proseguire. Quindi è Audero a salvare su un colpo di testa di Lazaro, arrivato a chiudere sul secondo palo su cross di Vojvoda dalla destra. Quindi il kosovaro perde un pallone in uscita dal basso, Vanja è ancora reattivo sulla conclusione di Strefezza. Vanoli prova a dare la scossa con un doppio cambio: Gineitis e Njie per Linetty e Sanabria. Al 25' è Coco a chiudere in angolo Cutrone dopo una ripartenza degli ospiti nata da un contropiede sprecato dal Toro. Quindi è ancora una gran parata di Vanja a negare lo 0-1 a Paz. Vanoli inserisce quindi Tameze per Vlasic, Fabregas si gioca la carta Da Cunha al posto di Strefezza. Nel momento migliore del Como arriva il vantaggio del Toro al 75' con il primo sigillo in Serie A di Alieu Njie. Il classe 2005 è bravo e ostinato ad anticipare Audero su retropassaggio sbagliato di Braunoder, inflilare a porta vuota e regalarsi la corsa sotto la Maratona. Fabregas si gioca il tutto per tutto all'82: fuori Fadera, Moreno e Paz, spazio a Jasim, Mazzitelli e al fischiatissimo Belotti. Scattano quindi cinque minuti di recupero con il Como alla ricerca del pareggio. Al 94' i crampi costringono al cambio Masina, Dembele prende il suo posto per difendere dall'assalto finale degli ospiti. Al 96' è ancora Vanja ad allungarsi su Mazzitelli, quindi Lazaro mura in angolo la ribattuta. Il Como tenta l'ultimo assalto ma non c'è più tempo: è festa Toro, il gol di Njie scaccia la crisi.