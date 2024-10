Torino-Como è anche Sanabria-Cutrone, a caccia di gol per confermarsi

Duello a distanza tra i due bomber del match: contro un Cutrone in forma smagliante, il Torino propone un Sanabria che non vuole far sentire la mancanza di Duvan Zapata

Partita fondamentale per il Torino che ospita il Como in casa dopo 4 sconfitte consecutive, una in Coppa Italia e ben tre di fila in campionato. Per i granata, che non vincono da oltre un mese (dalla trasferta contro il Verona, giocata il 20 settembre), trovare i 3 punti in questa partita è fondamentale, non soltanto per quanto riguarda la classifica, ma anche a livello di morale ed entusiasmo. A Torino il Como arriva con un grafico decisamente in crescita: dopo le prime tre giornate, in cui erano riusciti a trovare soltanto un punto, i comaschi nelle ultime 5 di campionato hanno portato a casa ben 8 punti, avendo trovato il massimo risultato con Atalanta e Hellas Verona (anche il Como, per coincidenza, non vince da quel match, portato a casa per 3 a 2). A decidere questa partita potranno essere i due bomber che si sfidano a distanza: Antonio Sanabria e Patrick Cutrone.

Patrick Cutrone continua a segnare: la difesa granata è avvisata — A trascinare il Como in questo campionato che sta diventando sempre più positivo è Patrick Cutrone, che sta vivendo un momento eccezionale. Sulla base di queste otto partite, si può dire che Cutrone stia vivendo la miglior stagione della sua carriera: finora l'attaccante azzurro è a quota 4 gol in 8 partite: non era arrivato a questo risultato nelle prime otto uscite di Serie A neanche nell'annata 2017/18, la prima da vero attaccante della prima squadra del Milan, nonché la sua miglior stagione (finora), terminata con 10 gol. Senza considerare che quel campionato è stato l'unico in cui Cutrone è riuscito a superare quota 4 gol, quindi si può dire che, già a meno di un quarto di stagione, questa sia la sua seconda migliore mai giocata. A favorire quest'ottima media realizzativa c'è sicuramente una squadra che sa il fatto suo a livello offensivo, fondando le proprie azioni sulle incursioni di fantasia dei trequartisti che appoggiano Cutrone, finora partito sempre titolare. Se continua di questo passo, per l'ex Milan potrebbe anche arrivare la convocazione in nazionale quest'anno, e magari potrebbe riuscire a fare il suo esordio in partite ufficiali con la nazionale maggiore.

Tonny Sanabria: ora tocca a te — Dall'altra parte il Torino schiera Tonny Sanabria, uno dei giocatori che sono da più tempo in maglia granata. Anche Sanabria sta vivendo un bel momento, essendo a quota 2 gol in queste prime otto giornata, con la discriminante però che è partito da titolare soltanto in 4 di queste, subentrando in un'altra. Per lui quindi 324 minuti giocati e un gol ogni 162 minuti, che si può ritenere comunque una buona media. anche nella sua stagione migliore, quella 2022/23, poi terminata con 12 gol, aveva segnato 2 gol nelle prime 8 giornate, con la grande differenza che quell'anno le aveva fatte tutte da titolare. L'ex Genoa arriva per altro da un'ottima pausa nazionali, in cui ha segnato una doppietta al Venezuela, ribaltando il risultato e consentendo al suo Paraguay di vincere per 2 a 1. Adesso che Duvan Zapata è fuori dai giochi, Sanabria può trovare molto più spazio, diventando il titolare a fianco di Ché Adams. Con il bomber infortunato, è anche da lui che ci si aspetta più gol; riuscirà a non far sentire la mancanza del capitano?