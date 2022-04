Torino, con Ghersini prima volta in stagione: solo tre i precedenti

La partita di sabato pomeriggio tra Torino e Spezia sarà diretta dal fischietto genovese

Redazione Toro News

Il prossimo impegno di campionato del Torino contro lo Spezia, in programma sabato alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino, sarà diretto da Davide Ghersini, fischietto della sezione di Genova. In totale sono stati 3 gli incroci in Serie A tra i granata e l'arbitro ligure: una sconfitta, un pareggio e una vittoria. La prima volta che l'arbitro di Genova ha diretto una partita del Torino fu nella stagione 2015/2016. La formazione granata in quell'occasione vinse 2-0 tra le mura amiche contro il Bologna.

PRIMO INCONTRO - La prima partita dei granata diretta da Ghersini è Torino-Bologna del 28 novembre 2015. In quell'occasione la direzione di gara del fischietto di Genova peccò di personalità (LEGGI QUI): l'errore più evidente commesso in quella gara è stato fischiare troppo poco, lasciando correre troppo spesso in occasioni in cui sarebbe stato forse più opportuno fermare il gioco e dare un segnale ai giocatori.

ALTRI PRECEDENTI - Gli altri due precedenti con il fischietto di Genova sono: Bologna-Torino del 22 gennaio 2017 e Torino-Udinese del 2 aprile dello stesso anno. In quest'ultimo incontro la formazione granata non andrò oltre il 2-2 casalingo, mentre al Dall'Ara il Torino ne uscì sconfitto per 2-0.