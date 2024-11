Torino, con il Monza per ripartire: Vanoli vuole lasciarsi la crisi alle spalle

Dopo la sosta, il campionato del Toro riparte dalla gara contro i brianzoli: obiettivo tornare a fare punti per scacciare il momento negativo

Federico De Milano Redattore 19 novembre 2024 (modifica il 19 novembre 2024 | 11:32)

Domenica riparte il campionato del Torino che ha necessità di ritrovarsi dopo un recente periodo molto negativo, durante il quale sono mancati sia i punti che le prestazioni. La squadra di Vanoli, dopo questa sosta per le gare delle Nazionali, torna in campo per sfidare domenica alle ore 15 il Monza. L'obiettivo dei granata sarà naturalmente quello di ripartire con il piede giusto ed ottenere una vittoria interna che aiuterebbe a ritrovare un po' di fiducia e servirebbe per lasciarsi alle spalle la crisi.

Torino, contro il Monza è una partita da non sbagliare: i granata non possono più commettere errori — Dopo un avvio di campionato piuttosto positivo nel mese di ottobre è cominciata una crisi per il Torino che fino ad ora a novembre si è soltanto acuita. I granata stanno riscontrando difficoltà sia nella fase difensiva che in quella offensiva durante le ultime partite e nel recente periodo si salva solo la partita interna contro il Como con un 1-0 firmato Njie che ha regalato tre punti a Vanoli. Ora il Toro è pronto a riprovarci in casa contro una formazione lombarda: domenica c'è la sfida contro il Monza che sarà un banco di prova decisivo per i granata. Le occasioni stanno infatti iniziando a scarseggiare dopo tutti i ko che ci sono stati di recente e il match contro i biancorossi non potrà essere fallito, servono i tre punti per dare una sterzata a questo momento complicatissimo che prima della sosta si è messo ancora più in evidenza dopo la sconfitta in una sfida pesante come quella nel derby contro la Juve.

Il Monza è in difficoltà: nessuno ha meno punti in classifica e la vittoria manca da un mese — Il Torin di fronte a sé non si ritroverà di certo un'avversaria in salute. Il Monza sta infatti vivendo anch'esso un periodo di profonda difficoltà con tante sconfitte in cui è incappato nelle ultime giornate di Serie A e una classifica che preoccupa molto. Sono appena 8 i punti raccolti dai biancorossi in dodici partite di campionato, nessuno ha fatto peggio e solo il Venezia ne ha raccolti altrettanti. La squadra di Alessandro Nesta è anche quella che vanta meno successi fra tutte e 20 le partecipanti alla Serie A, ovvero solo una gara vinta che risale ad un mese fa: era il 21 ottobre e il Monza esultava per i tre gol e i tre punti raccolti sul campo del Verona. Da allora è poi cominciata la crisi dei brianzoli che hanno pareggiato lo scontro diretto con il Venezia in casa prima di perdere poi contro Atalanta, Milan e Lazio. Ora arriva la sfida contro il Toro, uno scontro tra due formazioni per nulla in salute che hanno provato a rimettere le cose a posto in questa sosta per le Nazionali ma che dovranno fornire domenica sul campo le prime vere risposte positive.