Torino, con Massimi un pareggio e una vittoria per i granata

C'era proprio il fischietto della sezione di Termoli ad arbitrare nell'ultima partita vinta dalla squadra di Juric il 15 gennaio in casa della Samp

Luca Massimi dirigerà la partita valida per la 28^ giornata di Serie A tra Bologna e Torino, in programma domenica 6 marzo alle 15 al Dall'Ara. Sono due i precedenti del fischietto della sezione di Termoli con i granata, entrambi in questa stagione, e in entrambi i casi sono arrivati dei punti per la squadra di Juric: il primo precedente è datato 6 dicembre 2021, quando il Toro pareggiò 1-1 a Cagliari contro i rossoblù di Mazzarri; il secondo coincide invece con l'ultima vittoria dei granata, che il 15 gennaio avevano battuto la Sampdoria a domicilio per 2-1. Due gare andate in archivio senza particolari errori del fischietto di Termoli. Per quanto riguarda il Bologna, Massimi ha diretto solamente una volta in carriera i felsinei: è successo in questa stagione, il 28 novembre 2021, nella sfida vinta dagli uomini di Mihajlovic in casa dello Spezia per 1-0.