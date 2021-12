Torino, contro le grandi è sempre ko per 1-0. E anche Juric si interroga

Contro l'Inter un film già visto: il Toro gioca ma riesce a concretizzare. Il tecnico studia le soluzioni e non esclude aiuti dal mercato

Alberto Giulini

Anche a San Siro si è rivisto il solito Toro visto quest'anno contro le grandi, una squadra capace di subire poco e di fare la partita contro un avversario ben più quotato ma sconfitto ancora una volta di misura. Sembra ormai una maledizione per gli uomini di Juric, che hanno collezionato una sfilza di 1-0 nelle trasferte con le grandi del campionato. Milan, Napoli, Roma e ieri anche l'Inter: quello di San Siro è sembrato un film già visto, per i granata un ottimo atteggiamento ma niente zampata vincente per concretizzare la mole di gioco prodotta. Un discorso che si potrebbe estendere anche al derby contro la Juventus, perso sempre 1-0 anche se in casa ed in un contesto completamente diverso per il gran numero di infortuni che limitò fortemente i granata.

POCA CONCRETEZZA -"Facciamo sempre le prestazioni giuste, ma fatichiamo a segnare. Sembra che i nostri attaccanti con le grandi non riescano a fare gol, ma non so se la situazione sia così semplice: questa squadra è complessa da capire" ha spiegato Juric al termine della partita. La mancanza di concretezza è stata un aspetto fondamentale nelle trasferte in questione, chiuse tutte a secco nonostante una buona proposta di gioco. Ma è negli ultimi venticinque metri che, anche a San Siro, i granata hanno faticato a rendersi pericolosi. Contro l'Inter si è visto un secondo tempo a tinte quasi esclusivamente granata, ma Handanovic è stato chiamato in causa quasi esclusivamente su una punizione di Lukic. Va sicuramente dato merito alla difesa dell'Inter, ma agli uomini di Juric è mancato quello spunto in più negli ultimi 20 metri per impensierire una retroguardia solida e composta da giocatori di grandi qualità come quella nerazzurra. Contro Skriniar e De Vrij il Torino ha faticato a trovare soluzioni, così come contro i vari Tomori, Smalling e Koulibaly.

QUALITÀ E VELOCITÀ - Sicuramente da questo punto di vista è pesata e continua a pesare non poco l'assenza di Belotti. Il Toro ha dovuto rinunciare al suo centravanti titolare per diverse gare e - quando lo ha avuto a disposizione - la condizione del Gallo non poteva essere delle migliori. Ma colpevolizzare gli attaccanti sarebbe riduttivo e probabilmente anche sbagliato. "Ci manca un po’ di tutto per alzare il livello, non darei la colpa agli attaccanti o qualcuno in particolare" ha spiegato Juric nel post partita. Possibili soluzioni? Più qualità e velocità, sulla trequarti e probabilmente soprattutto sulle fasce: "Manca un po' di amore per la palla, abbiamo tanti giocatori forti fisicamente ma dobbiamo migliorare nella gestione de possesso. Manca lo sviluppo del gioco veloce". Un aiuto, per crescere da questo punto di vista, potrebbe arrivare dal mercato: "Se ci sarà la possibilità sì, ma senza fare danni. Sostituire qualcuno che sta dando molto non è facile. Ma per vincere contro le grandi serve un po' di qualità...". Intanto il bilancio è particolarmente duro, specie per quelle che sono state le prestazioni: zero gol e zero punti dalle trasferte con Milan, Napoli, Roma e Inter.

IL TORINO CONTRO LE BIG NEL GIRONE DI ANDATA 2021/2022

21/08/2021 - Torino-Atalanta 1-2

23/09/2021 - Torino-Lazio 1-1

02/10/2021 - Torino-Juventus 0-1

17/10/2021 - Napoli-Torino 1-0

26/10/2021 - Milan-Torino 1-0

28/11/2021 - Roma-Torino 1-0

22/12/2021 - Inter-Torino 1-0