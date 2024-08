Torino-Cosenza 2-0, le reazioni social: “Gli dei del calcio preservino Duvan”

Il Torino passa il turno in Coppa Italia battendo 2-0 il Cosenza davanti al pubblico dell'Olimpico Grande Torino nell'esordio ufficiale della stagione 2024/25. La prima prova offerta dai ragazzi di Vanoli non è sempre brillante ma i granata sfruttano bene il maggior tasso tecnico che possiedono rispetto alla formazione calabrese (che milita in Serie B) per trovare le reti subito in avvio di match (autogol) e nel finale (Zapata) per chiudere i conti nei 90 minuti. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata per commentare la vittoria.