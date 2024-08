Torino-Cosenza, i precedenti: granata imbattuti contro i rossoblù

I precedenti contro il Cosenza

La prima sfida in assoluto tra le due compagini arrivò proprio in Coppa Italia: era l'Agosto del 1987, e fu un gol di Tullio Gritti ad espugnare il "San Vito". In seguito, otto confronti, tutti in Serie B, con ben sette vittorie granata ed un solo pareggio.In particolare, tra le mura amiche in quelle occasioni il Toro ha ottenuto il successo in quattro occasioni su quattro: nella cavalcata dell'89-'90 fu 3-0 con gol di Cravero ed inusuale doppietta di Mussi; questo è anche l'unico precedente disputato all'allora Comunale, oggi Olimpico, poiché poi ci si trasferì allo Stadio delle Alpi. Quindi, tre gol anche nel 1996 (Scarchilli, Cristallini e Florjancic), una sola rete ma da tre punti nel 1998 (Ferrante su rigore), quindi un 2-1 (Maspero e Peralta) nel giorno della festa-promozione con Camolese, il 3 Giugno 2001. Dopo molti anni il Torino affrontò ancora una volta il Cosenza, in un match valevole per la Coppa Italia, il 15 agosto 2010. la gara vide il successo granata, un 3-1 maturato nei supplementari, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.