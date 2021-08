Torino-Cremonese 0-0 (4-1 d.c.r.), le reazioni social: “Aina e Vanja decisivi”

I commenti dei tifosi granata sui social dopo la partita contro i grigiorossi

Un po' di sconforto, un po' di ironia. I tifosi del Torino sui social reagiscono in modo diverso alla vittoria ai rigori dei granata. C'è chi si preoccupa per l'infortunio di Belotti e chi per riderci su commenta: "Il Toro, stasera, non vincerebbe neppure contro una squadra inglese" facendo riferimento a tutte le vittorie italiane tra Europeo e Olimpiadi contro l'Inghilterra.