Torino-Cremonese 1-2: Zapata timbra il cartellino, ma Vanoli chiede di più

Ieri il Torino ha chiuso il ritiro pre-stagione a Pinzolo con un'amichevole contro la Cremonese. I granata sono tornati in città e sono pronti ad affrontare l'ultimo step prima dell'inizio della stagione: la tournée in Francia. L'amichevole di ieri pomeriggio si è conclusa con una sconfitta per 2-1 dei ragazzi di Vanoli, che sono apparsi ancora troppo fiacchi e disattenti. Tra i giocatori che si salvano c'è sicuramente Duvan Zapata , forse non ancora brillante come ci si può aspettare, ma ha comunque messo il suo zampino

Zapata in gol ma non basta, c'è ancora tanto da lavorare

Nonostante abbia timbrato il cartellino quello di ieri non è stato il miglior Zapata visto al Toro. Bisogna infatti sottolineare che anche il capitano granata è stato vittima dei rimproveri di Vanoli. Il tecnico non è apparso contento della posizione in campo del colombiano e del rapporto davanti con Sanabria, con cui non si sono intesi nel migliore dei modi. I due attaccanti sono stati troppo lontani tra loro e alle volte non hanno garantito la giusta distanza tra i reparti. In generale anche durante gli allenamenti Vanoli ha spesso richiamato in modo vigoroso Duvan Zapata per qualche stop sbagliato di troppo. Si percepisce comunque che il margine di miglioramento e molto alto e che Zapata non ha sicuramente dimenticato di essere un grande attaccante, ma avendo una stazza fisica così importante ha anche bisogno di più tempo per entrare nella giusta condizione.