Torino, crollano anche i numeri dell’attacco: zero gol nelle ultime tre partite

Le difficoltà della difesa del Torino erano, in un primo momento, quantomeno state leggermente ammorbidite da una fase offensiva che funzionava bene e che produceva sia occasioni che reti ad inizio campionato. Fino alla partita con il Cagliari, la squadra di Vanoli era riuscita a trovare il gol con continuità ma in seguito qualcosa si è inceppato. Da quando il Toro è tornato dalla Sardegna - sconfitto per 3-2 lo scorso 20 ottobre - in quattro partite ha segnato una sola rete (approfittando del regalo degli avversari) con Njie nel match vinto contro il Como. In particolare nelle ultime tre partite, contro Roma, Fiorentina e Juventus, i gol sono zero e l'impressione che ha dato la squadra è quella di una sterilità offensiva a tratti preoccupante. Nel derby Vanoli non ha potuto nemmeno contare su Adams, un attaccante che fin qui era stato una delle poche note liete nell'attacco granata privo del suo leader e capitano Zapata.

L'infortunio di Zapata pesa tantissimo: senza di lui il Toro non produce azioni da gol

Lo spartiacque dei due momenti vissuti dall'attacco del Torino è senza dubbio l'infortunio di Zapata che nella trasferta a San Siro contro l'Inter dello scorso 5 ottobre ha rimediato una lesione al crociato che lo terrà fuori a lungo. Fino alla gara contro i nerazzurri compresa, il Toro era comunque stato in grado di segnare ben 12 reti in sette partite. Senza il colombiano la squadra di Vanoli è invece crollata anche nella produzione offensiva visto che in Serie A nessuno ha totalizzato meno expected-goals dei granata nelle ultime tre partite. Il dato che segna uno 0 come numero di gol realizzati in questo frangente, non è quindi casuale. Ora starà al tecnico ex Venezia provare ad invertire questa rotta preoccupante che ha intrapreso il suo attacco, sebbene le soluzioni di cui dispone siano limitate come numero fino almeno a gennaio.