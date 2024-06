Torino, da Bremer a Immobile: le cessioni più redditizie dell’era Cairo

La vendita di Bremer alla Juventus domina la classifica

Nel mentre i tifosi del Toro continuano a sperare che alla fine la passione di Buongiorno e le scelte societarie coincidano in modo da non andare incontro ad una sua partenza, vediamo quali sono state in passato le principali cessioni del presidente Urbano Cairo. Dal 2005 ad oggi sono state infatti molte le vendite a peso d'ora finalizzate dal patron granata con protagonisti dei calciatori che hanno brillato. Si tratta per lo più di affari riguardanti elementi del reparto difensivo: ben sei dei primi dieci giocatori venduti a maggior prezzo da Cairo sono infatti calciatori di ruoli arretrati. Il più caro di tutti in questo elenco è Gleison Bremer che nell'estate del 2022 è stato ceduto alla Juventus in cambio di oltre 46 milioni di euro. Si è trattato di un affare da record - meramente in termini economici - per il Torino ma parecchi tifosi non hanno digerito il suo passaggio agli odiati rivali bianconeri e ancora oggi in molti fischiano il centrale brasiliano nel corso dei derby. Altri difensori venduti a peso d'oro sono stati Maksimovic al Napoli (ben 26 milioni) e Zappacosta al Chelsea (25 milioni). Negli altri reparti spiccano gli addii di Immobile direzione Borussia Dortmund in cambio di 18,5 milioni (ma i granata poco prima hanno riscattato per 8 milioni la metà del suo cartellino di proprietà della Juventus) e anche Berenguer e Benassi che con i 12 milioni a testa occupano il gradino più basso di questa top 10. Nei prossimi due mesi e mezzo di calciomercato si capirà se anche Buongiorno rientrerà o meno in questa classifica ma l'augurio di tutti i tifosi del Toro resta ovviamente che non sia così.